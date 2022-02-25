Венедиктова: обстріляно авіаційний завод у Харкові, поранено курсантів

Війська Російської Федерації здійснили обстріл Харківського авіаційного заводу на вулиці Сумська 134, повідомляє Ділова столиця.

Про це написала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Правозахисниця зазначила, що обстріл був здійснений за допомогою касетних ракет. У результаті злочинних дій військ Росії було поранено 3 курсантів національної гвардії.

"Росіяни, я розумію, що цієї хвилини вас не лякають кримінальні наслідки від скоєного (пізніше злякаєтеся), але людьми залишайтеся, і у вас є діти, дорогі люди, родичі. Не ставайте військовими злочинцями" , — звернулася Венедіктова російської армії.