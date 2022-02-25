СБУ затримала агентів спецслужб РФ у Києві та Харківській області

Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні, виявляє диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищає кібер- та інформаційний простір, спростовує фейки, повідомляє Новое время.

За інформацією відомства, у Києві СБУ затримала громадянина, який представився іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому він надати не зміг, а під час обшуку в його телефоні було знайдено фотографії розміщення позицій українських військ.

На Харківщині співробітники СБУ затримали чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.

Йде подальше виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Встановлено, що агентура Кремля користується програмою у смартфонах Premise. Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їхні мобільні телефони та повідомляти про це силові структури.