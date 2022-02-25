Влада РФ оголосила про початок блокування Facebook

На тлі санкційного тиску Заходу у зв’язку з вторгненням ЗС РФ в Україну кремлівський режим вирішив обмежити доступ росіян до Facebook, повідомляє Новое время.

Про початок блокування у п’ятницю, 25 лютого, заявили у пресслужбі Роскомнадзора.

"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнадзором, відповідно до закону, вживаються заходи часткового обмеження доступу" , — йдеться у повідомленні органу державної цензури.

Офіційним приводом для такого кроку РФ назвала нібито «обмеження свободи слова» з боку соцмережі.