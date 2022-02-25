ЗСУ: Українська армія відбила острів Зміїний
Збройні сили України відбили у армії РФ острів Зміїний, заявляет Генеральный штаб ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.
"Термінове повідомлення – Генеральний штаб заявив, що українська армія відбила острів Зміїний", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, внаслідок обстрілу російськими окупантами острова Зміїний загинули 13 українських прикордонників.
"Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий на х**! Далі почався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули", — повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.