Шмигаль: Україна випустить військові облігації на 400 млрд. грн.

Український уряд випустить в обіг нові військові облігації﻿, заявив прем´єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.

"Ухвалено рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій" , — зазначив він.

Прем´єр також нагадав, що українці можуть витратити на допомогу українській армії гроші за вакцинацію в рамках е-підтримки.

Довідка: Військові облігації — це боргові цінні папери (ОВДП), випущені урядом для фінансування Збройних Сил України. У 2014 р. Україна вже випускала військові облігації.