Шмигаль: Україна випустить військові облігації на 400 млрд. грн.
Український уряд випустить в обіг нові військові облігації, заявив прем´єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.
"Ухвалено рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій", — зазначив він.
Прем´єр також нагадав, що українці можуть витратити на допомогу українській армії гроші за вакцинацію в рамках е-підтримки.
Довідка: Військові облігації — це боргові цінні папери (ОВДП), випущені урядом для фінансування Збройних Сил України. У 2014 р. Україна вже випускала військові облігації.