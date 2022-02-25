Авіакомпанія Delta Airlines призупинила співпрацю з Аерофлотом

Авіакомпанія Delta Airlines призупинила співпрацю з Аерофлотом
Фото: Аерофлот

Американська авіакомпанія Delta Airlines призупинила співпрацю з російською авіакомпанією Аерофлот через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, пише видання Politico, повідомляє Новое время.

"Delta відкликала код-шерингові послуги, які виконуються спільно з російськими авіалініями Аерофлот, рішення набуває чинності негайно", — повідомили представники Delta Airlines.

Незадовго до цього уряд Польщі вирішив закрити повітряний простір країни для російських авіакомпаній. Закликають інші країни Європи зробити аналогічно.

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