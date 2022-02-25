Зеленський, Шмигаль, Єрмак, Арахамія та Подоляк записали відео у Києві

На тлі поширення російською пропагандою чуток про те, що президент України Володимир Зеленський нібито «втік» з Києва глава держави опублікував відео з-під Офісу президента, повідомляє Новое время.

На відео Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стоять біля Офісу президента.