Зеленський, Шмигаль, Єрмак, Арахамія та Подоляк записали відео у Києві
На тлі поширення російською пропагандою чуток про те, що президент України Володимир Зеленський нібито «втік» з Києва глава держави опублікував відео з-під Офісу президента, повідомляє Новое время.
На відео Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стоять біля Офісу президента.
"Усі ми тут, наші військові тут, громадяни тут, усі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й надалі", - сказав Зеленський.