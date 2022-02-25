ЄС приступив до розробки третього пакету санкцій проти Росії

Рада у закордонних справах ЄС прийняла другий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Євросоюз також приступив до опрацювання третього пакета, заявляє глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, повідомляє РБК-Україна.

"Рада ЄС із закордонних справ прийняла другий пакет санкцій, заморожування активів поширюється на президента Росії та її міністра закордонних справ" , - написав у своєму Twitter Рінкевічс.

Міністр додав, що ЄС приступив до опрацювання третього пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, напередодні країни-учасниці Євросоюзу погодили персональні санкції проти Путіна і Лаврова.

Зазначимо, раніше США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ".