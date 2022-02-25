"Укрзалізниця" скасувала ряд поїздів із міркувань безпеки (список)
"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів: між Харковом і Бахмутом, Костянтинівкою, а також між Запоріжжям та Енергодаром, повідомляє Ділова столиця.
З міркувань безпеки пасажирів з 25 лютого скасовано приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом:
- №7057 Харків — Бахмут,
- №7096 Бахмут — Харків,
- №7088 Костянтинівка — Харків,
- №7087 Харків — Костянтинівка.
Також скасовують приміський поїзд №6809/6810 Запоріжжя-1 — Енергодар.
"Наразі відправлення поїздів з Києва плануються за розкладом, проте через наявну ситуацію все швидко змінюється — будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями на каналах "Укрзалізниці", — попередили у відомстві.
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Карантинні вимоги для посадки в поїзди наразі пом’якшено. Пріоритет у посадці надають дітям, жінкам та літнім людям.