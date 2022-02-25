МОН рекомендує припинити освітній процес на два тижні
Міністерство освіти та науки закликає припинити освітній процес на два тижні, повідомляє РБК-Україна.
Рекомендаційний лист було направлено керівникам департаментів управлінь, заявляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
"Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні", - пише Шкарлет.