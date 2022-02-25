Швейцарія заморозила банківські рахунки росіян із санкційного списку ЄС

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій Європейського Союзу, прийнятого проти Росії після нападу на Україну, повідомляє Українська правда.

"Фінансовим посередникам пропонується негайно заблокувати відповідні активи та повідомити про такі ділові відносини (державний орган) SECO відповідно до положень постанови" , — йдеться у заяві Швейцарського органу з нагляду за фінансовими ринками (FINMA).

Уряд раніше вніс поправки до свого списку спостереження, включивши до нього 363 особи та чотири компанії, які ЄС вніс до свого списку санкцій цього тижня, щоб покарати Москву.

FINMA не уточнила скільки грошей буде заморожено. За даними Національного банку Швейцарії, 2020 року росіяни тримали у Швейцарії майже 10,4 млрд швейцарських франків (11,21 млрд доларів).