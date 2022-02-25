Контроль над островом Зміїний не повернули — прикордонники

На запит редакції у Держприкордонслужбі України відповіли, що контроль над островом Зміїний у Чорному морі поки що не повернуто, повідомляє Новое время.

Раніше у Telegram-каналі Верховної Ради з'явилося повідомлення, що Україна повернула контроль над островом, але пізніше його видалили.

"Продовжуємо всіма можливостями дізнаватися про долю українських захисників - прикордонників і воїнів ЗСУ, які перебували на Зміїному" , - заявили в ДПСУ.

Близько 11:30 24 лютого до українського острова Зміїний (скеля в Чорному морі за 120 км від Одеси) підійшли два російські військові кораблі — крейсер Москва і патрульний корвет Василь Биков. Росіяни оголосили по радіо вимоги до бійців Ізмаїльського прикордонного загону, які перебували на острові: відключити засоби зв'язку, вишикуватися і скласти зброю. Після того, як українці відмовилися, острів обстріляли з корабельної зброї та з повітря.

13 прикордонників, які захищали острів, загинули. У ніч проти 25 лютого президент Володимир Зеленський оголосив, що загиблі захисники острова отримають звання Героїв України посмертно.