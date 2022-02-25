Кулеба: Італія підтримє відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС України Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, повідомляє Новое время.

"Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT" , — зауважив Кулеба.

Раніше, як повідомляли різні західні ЗМІ, Італія разом з Німеччиною та Кіпром відмовлялася підтримати європейські санкції, якими передбачено відключення Росії від міжнародної міжбанківської система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.