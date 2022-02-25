МВС: обстріляно з Градів Іванків у Київській області, є жертви

Російські війська обстрілюють Іванків у Київській області із систем залпового вогню Град, про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє Новое время.

"Одні з найсерйозніших боїв зараз відбуваються у Київській області. Ми знаємо, що Київ є головним напрямком Володимира Путіна. Путін хоче захопити Київ, щоб поставити тут свою маріонеткову владу" , - сказав Денисенко під час брифінгу.

За його словами, зараз Іванків, який знаходиться приблизно за 80 км від Києва, обстрілюється, зокрема Градами, у населеному пункті є жертви серед цивільного населення.

"Путін казав, що жодних цивільних об’єктів не обстрілюється, це абсолютна брехня. Ми це бачили неодноразово. І Іванків найкраще тому підтвердження" , — наголосив він.

Також Денисенко додав, що у Києві було знайдено та знищено кілька російських диверсійних груп.