Зеленський зателефонував Байдену з трьох питань

Президент України подякував США за потужну підтримку, повідомляє Сьогодні.

Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. На порядку денному обговорень – посилення санкцій, оборонна допомога та антивоєнна коаліція. Про це президент України повідомив на сторінці Instagram.

"Щойно обговорив з Джозефом Байденом посилення санкцією, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію. Дякуємо за потужну підтримку" , – написав він.

Нагадаємо, що вчора США запевнили офіційний Київ у тому, що країни "Великої сімки" готові ввести нищівні санкції проти режиму Російської Федерації.

Крім того, Вашингтон раніше заявив, що розглядає можливість постачання оборонного озброєння в Україну .