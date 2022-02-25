"Укрзалізниця" оголосила низку евакуаційних рейсів із Києва (список)
Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку, повідомляє Ділова столиця.
У відомстві зазначили, що відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, у тому числі з приміського вокзалу.
Згідно з розкладом до відправки готові поїзди:
- 095 Київ — Рахів о 19:48 (посадку подовжено)
- 029 Київ — Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)
- 049 Київ — Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)
- 057 Київ — Ворохта о 20:21
- 097 Київ — Ковель 21:22
- 007 Київ — Чернівці 0 22:22
- 091 Київ — Львів о 22:37
"Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч чоловік до кінця доби. Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним", — зазначили в пресцентрі.
"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів: між Харковом і Бахмутом, Костянтинівкою, а також між Запоріжжям та Енергодаром.