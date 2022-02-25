Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

Президент РФ Володимир Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров внесені до списку осіб, які потрапили під санкції Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент Путін і міністр закордонних справ Лавров - у санкційному списку... Єдині лідери у світі, які потрапили під санкції ЄС - це Асад із Сирії, Лукашенко з Білорусі, і нині Путін - із Росії", - сказав високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції за результатами засідання ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі у п'ятницю.

В свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також закликає західних партнерів вжити заходів щодо SWIFT.

"Велика Британія найближчим часом введе санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, про який Велика Британія оголосила вчора", - цитує The Independent представника Даунінг-стріт.