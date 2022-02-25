ДСНС: у Маріуполі снаряди потрапили до школи та 12-поверхового житлового будинку

У Маріуполі близько 19:20 снаряди влучили в будівлю школи № 48 та 12-поверхового житлового будинку, там почалась пожежа. Постраждали троє людей, заявляє пресслужба ДСНС України, повідомляє Новое время.

Під час авіаудару в школі не було людей.

"Зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільних, на жаль, можливості не було. Дуже вже важкі умови для роботи саме на тій позиції" , — заявили в ДСНС.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що 24 лютого Росія обстріляла понад десять будинків у житловому секторі, поранено 45 мирних жителів, серед них одна дитина. Ситуація в місті керована і контрольована ЗСУ та Нацгвардією, російські війська намагаються прорватися у східному та західному напрямках.