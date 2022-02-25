Держприкордонслужба уклала список винятків для виїзду чоловіків закордон

У Державній прикордонній службі України склали список підстав, що дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі держави, повідомляє РБК-Україна.

В умовах воєнного стану для чоловіків у віці 18-60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, є низка винятків, що дозволяють громадянам усе ж перетнути державний кордон.

До таких підстав належать:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або

висновок військово-лікарської комісії про непридатність

Також покинути Україну можуть особи, на утриманні яких перебувають

троє і більше дітей віком до 18 років, або

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є: