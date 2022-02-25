Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії

Надії Кремля на допомогу Китаю у подоланні ізоляції від західної фінансової системи, схоже, можуть розбитися на порох. Два найбільші держбанки Китаю припинили обслуговування угод із купівлі в РФ сировинних товарів, повідомляє Bloomberg.

Офшорні підрозділи Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) за західними банками перестали видавати акредитиви покриття угод з російськими сировинними експортерами. Банк повністю припинив обслуговування постачання в доларах, але в деяких випадках видає акредитиви на угоди в юанях. Для кожного такого рішення потрібне схвалення вищого керівництва.

Bank of China також обмежив фінансування покупок російської сировини за рішенням власного ризик-менеджменту. Як повідомили джерела Bloomberg, банк очікує на розгорнуті рекомендації національного регулятора.

За їх словами, у минулому найбільші китайські банки дотримувалися санкцій проти Ірану, КНДР і навіть гонконгських чиновників, побоюючись потрапити під вторинні заходи американського Мінфіну.

«Китайські фінансові інститути серйозно ставляться до комплаєнсу санкцій», - говорить Бен Костерзєва, консультант Hogan Lovells в Гонконгу. - Вони не хочуть самі потрапити під санкції та втратити доступ до доларових транзакцій».

У четвер стало відомо, що західні банки почали відмовляти у видачі акредитивів під постачання російської нафти. В результаті щонайменше три з найбільших енергокомпаній Європи не змогли провести угоди.

В результаті ціна російського сорту Urals впала щодо інших марок: кожен барель коштує на 11,25 долара дешевше за Brent, і це рекордна знижка за всю історію.

Судновласники також неохоче відправляють танкери до балтійських портів Росії через потенційні санкційні ризики, повідомили Argus учасники ринку. Так, вартість морського перевезення партій Urals по 100 тисяч тонн із Приморська на північний захід Європи в четвер зросла одразу на 200 пунктів міжнародної фрахтової шкали Worldscale (WS), до WS300 – максимального рівня з 27 грудня 2006 року.