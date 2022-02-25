КМДА попереджає про загрозу авіаударів

Київська міська державна адміністрація заявляє про загрозу авіаудару столицею.

«Увага – загроза авіаудару. Усім терміново простежити у укриття», - йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Вечірня заява мера Києва Віталія Кличка:

"Наразі ситуація для Києва загрозлива, без перебільшення. Наступна ніч, особливо під ранок, буде складна. Російські війська зараз впритул до столиці знешкоджують наших військових та правоохоронців, диверсійні групи. Під особливим контролем мости, на яких ви можете побачити чергує військова техніка. Також будуть блокпости на всіх в'їздах. Будуть блоки, де перекривається шлях до стратегічних об'єктів. Для оборони столиці від агресора ми вирішуємо питання про додаткові підрозділи захисників міста. Хочу звернутися до киянів, якщо побачите мітки на тротуарах, зелених зонах, так звані мітки, повідомляйте правоохоронцям. Можете засипати ці мітки."

Також Кличко повідомив про 5 вибухів, які трапилися з інтервалом у 3-5 хвилин біля ТЕЦ – 6. Рятувальні служби вивчають ситуацію.