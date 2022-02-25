На західному кордоні ростуть черги, в Польщу можна потрапити пішки

На західному кордоні ростуть черги, в Польщу можна потрапити пішки
Фото: Facebook

Через зростання пасажиропотоку на західному кордоні України збільшуються черги, повідомили в Держприкордонслужбі, повідомляє Новое время.

Станом на 18:00 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікувала така кількість автівок:

  • Ягодин — 2500,
  • Устилуг — 1400,
  • Грушів- 700,
  • Рава-Руська — 900,
  • Угринів — 1150,
  • Краківець — 1200,
  • Шегині - 1600,
  • Смільниця — 900.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 270 автомобілів. Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок. На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.

В Держмитслужбі повідомили, що перетнути кордон у напрямку Польщі можна через піший перехід в пункті пропуску Краківець — Корчова, який розпочав роботу з 19.00, сьогодні, 25 лютого.

Аналогічний пішохідний перехід функціонує в пункті пропуску Грушів — Будомєж.

Нагадаємо, що Укрзалізниця оголосила евакуаційні рейси з Києва в західному напрямку.

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