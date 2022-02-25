Після обстрілу в Харкові загорілася нафтобаза на ХТЗ

В результаті обстрілу Харкова загорілася нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ). Пожежники локалізували полум'я, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Як заявив речник ДСНС Євген Василенко, після обстрілу загорілися залишки нафтопродуктів у зруйнованому резервуарі.

"Інтенсивність полум'я значно зменшилася і не поширюється. Рятувальники запобігли поширенню полум'я. До найближчих будівель не менше 500 метрів" , - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові після 11:00 стався обстріл, місцеві жителі повідомляли про снаряди, які впали на вулицях міста.

Також сьогодні в Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу, були поранені троє курсантів.