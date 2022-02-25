Кулеба заявив, що окупанти планують масштабну провокацію для "дегуманізація" українців

У ході вторгнення Росії в Україну готується масштабна провокація для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у в Twitter очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"За даними розвідки, Російська Федерація планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося в дитячі садки і цивільних" , — зазначив Кулеба.