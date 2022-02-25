Міноборони Польщі: колона з боєприпасами прибула до України

Колона з військовою допомогою для ЗСУ від Варшави прибула до України, про це заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Новое время.

"Колонна з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів" , — написав він у Twitter.

Блащак додав, що Польща підтримує українців.

"Ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії" , - написав міністр.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжуватиме посилати зброю в Україну, включаючи засоби протиповітряної оборони та інші типи озброєння.

Також глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна продовжуватиме отримувати оборонну допомогу від США на тлі нового вторгнення Росії.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка.