США введуть санкції проти Путіна слідом за ЄС — Bloomberg

США введуть санкції проти президента Росії Володимира Путіна за повномасштабний напад на Україну слідом за Євросоюзом, повідомляє Новое время.

Агентство Bloomberg зазначає, що «це значною мірою символічний крок», оскільки інформації про активи Путіна та про те, де він їх зберігає, мало.

Офіційно він володіє лише кількома активами: йому належать три автомобілі та квартира. Його річний дохід становить близько десяти мільйонів рублів ($120 тис.).

CNN повідомляє з посиланням на два джерела, що санкції проти Путіна можуть запровадити вже сьогодні.

Раніше сьогодні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Путіна і міністра закордонного справ РФ Сергія Лаврова буде внесено до списку санкцій Європейського Союзу через напад Росії на Україну. Газета FT писала, що багато лідерів ЄС підтримали такий крок.

Великобританія також оголосила про запровадження санкцій проти Путіна та Лаврова. Великобританія також оголосила про запровадження санкцій проти Путіна та Лаврова. Влада країни вже внесла їх до списку санкцій, який передбачає заморожування активів.