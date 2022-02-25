Укренерго спростувало фейки про можливі відключення електроенергії
НЕК Укренерго заявило, що енергосистема України працює стабільно. Обмеження енергопостачання не плануються, повідомляє Новое время.
"Фейкові повідомлення ворога про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України — пропаганда ворога… В українських споживачів світло є і буде", — йдеться в повідомленні.
Раніше в Міненерго повідомили, що за минулу ніч зафіксоване значне зниження споживання електроенергії в Україні - до 12,8 ГВт.
"Звертаємося до споживачів: немає жодної причини додатково обмежувати споживання", — наголосили в міністерстві.