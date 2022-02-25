Нацгвардія знешкодила фейковий підрозділ тероборони

Військові Національної гвардії у Києві ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Нацгвардійці відзвітували про викриття фейкового підрозділу територіальної оборони Києва. Разом із тим, вони закликали містян бути уважними, оскільки в столиці працюють й інші ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Профіль Національної гвардії України в мережі додав, що військові продовжують працювати над виявленням диверсантів по Києву. Усіх їх пообіцяли "запакувати".