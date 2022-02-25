Україна веде консультації з Росією про місце та час переговорів - Никифоров
Прессекретар президента Сергій Никифоров написав у Facebook, що Україна погодилася на пропозицію президента РФ про переговори, і зараз сторони ведуть консультації щодо місця та часу, повідомляє Новое время.
Никифоров спростував інформацію про те, що Україна відмовилася від переговорів, яку поширювали в Росії.
"Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", - наголосив він.
Никифоров окремо акцентував, що Зеленський прийняв пропозицію Росії щодо поведінки переговорів.