Зеленський запропонував прем'єр-міністру Ізраїлю стати посередником у переговорах

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням стати посередником у переговорах між Україною та Росією, повідомляє Ділова столиця.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, Зеленський попросив Беннета про це під час телефонної розмови двох лідерів 25 лютого.

"Ми вважаємо, що Ізраїль є єдиною демократичною державою у світі, яка має відмінні відносини як з Україною, так і з Росією" , — сказав Корнійчук.

Офіс Беннета підтвердив, що телефонний дзвінок відбувся, але відмовився коментувати його зміст. Корнійчук додав, що Ізраїль поки що не погодився на це прохання.