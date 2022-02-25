Єврооблігації України у п'ятницю подорожчали на 25,5-36%

Доларові єврооблігації України у другий день повномасштабної воєнної агресії Росії на новинах про завзятий опір України, зростання її світової підтримки та можливі переговори подорожчали на 25,5-36% від номіналу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією Bloomberg на 18:00 за київським часом, дохідність до погашення найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року впала до 95,3% зі 186% днем раніше за зростання ціни з 53,2% до 70,4% від номіналу.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 50,1% річних, у 2024 році – 38,4% річних, у 2025 році – 32,3% та у 2026 році – 27,1%.

Ставки за паперами з погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 24,4-25%, а за більш "довгими" паперами з погашенням у 2029-2031 роках – до 21-18,5%.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з дохідністю 27,4%, у 2030 році – 16,8%.

Курс ВВП-варантів підскочив на 22,8% - до 31,2% від номіналу.