Anonymous зламали Міноборони РФ і "злили" дані в мережу
Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони РФ та оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників, а також паралізувала роботу урядових порталів, зокрема й сайт Кремля, повідомляє Ділова столиця.
"Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії", — заявили Anonymous у Twitter.
Крім того, не працює сайт Кремля.
Нагадаємо, що 24 лютого ввечері з перебоями працювали урядові сайти Російської Федерації. А сьогодні група Anonymous, яка відкрито підтримала Україну у війні з Росією, узяла на себе відповідальність за атаку на сайт телеканалу Russia Tuday.