Anonymous зламали Міноборони РФ і "злили" дані в мережу

Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони РФ та оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників, а також паралізувала роботу урядових порталів, зокрема й сайт Кремля, повідомляє Ділова столиця.

"Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії" , — заявили Anonymous у Twitter.

Крім того, не працює сайт Кремля.

"Russian Government Websites Are Currently Down. Several Russian government websites, including the official Kremlin site, appear to be inaccessible."¯\_(ツ)_/¯https://t.co/ogdUq78vNo — Anonymous (@YourAnonNews) February 25, 2022

Нагадаємо, що 24 лютого ввечері з перебоями працювали урядові сайти Російської Федерації. А сьогодні група Anonymous, яка відкрито підтримала Україну у війні з Росією, узяла на себе відповідальність за атаку на сайт телеканалу Russia Tuday.