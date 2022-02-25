Зеленський: цієї ночі ворог піде на штурм і застосує всі сили

Президент Володимир Зеленський заявив у новому зверненні, що цієї ночі російські окупанти підуть на штурм і застосують усі сили, повідомляє Новое время.

За словами глави держави, під ударом багато міст — Чернігів, Суми, Харків, територія Донбасу, міста на півдні, «особлива увага — Києву».

"Звертаюся до наших захисників і захисниць. На всіх фронтах цієї ночі ворог застосує всі сили, щоб зламати наш опір. Підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Ми всі маємо розуміти, що на нас чекає. Цієї ночі ми маємо вистояти — доля України вирішується зараз" , — наголосив глава держави.

Зеленський закликав цивільних бути максимально обережними, допомагати один одному, особливо літнім і самотнім людям. У разі будь-якої небезпеки потрібно йти в укриття.