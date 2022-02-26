Головнокомандувач ЗСУ - противник не досяг поставленої мети

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що за результатами другого дня оборони України противнику не вдалося досягти поставлених раніше стратегічних цілей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення. Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни" , - йдеться у заяві головнокомандувача на сторінці у Facebook .

За його словами, українські сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки та гелікоптери супротивника, збиваючи в небі крилаті ракети.