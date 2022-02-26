У Росії відібрали Всесвітню шахову олімпіаду

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) прийняла рішення відібрати у Росії право проведення Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року, повідомляє Сьогодні.

"Рада ФІДЕ прийняла рішення, що 44-а шахова олімпіада, включаючи змагання для гравців з обмеженими можливостями, а також конгрес ФІДЕ, у Росії не відбудуться. Ми зробимо все можливе, щоб знайти іншого організатора олімпіади та своєчасно надати інформацію про місце та терміни проведення конгресу ФІДЕ у 2022 році" , – йдеться в офіційному повідомленні ФІДЕ.

Всесвітня шахова Олімпіада мала пройти з 26 липня по 8 серпня 2022 року в Москві.

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