ЗСУ: під Києвом збитий Іл-76 з ворожим десантом

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що українська ППО збила російський Іл-76 у районі Василькова Київської області, повідомляє Новое время.

"Це помста за Луганськ 2014 року. Смерть ворогам!" , - сказано у заяві Генштабу у Facebook.

Інформацію також підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Командуванні повітряних сил ЗСУ уточнили, що ворожий Іл-76МД був збитий українським винищувачем Су-27. Наразі у Василькові тривають важкі бої, окупанти намагаються висадити в місті десант.