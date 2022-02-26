Канада також вводить санкції проти Путіна і Лаврова

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо слідом за своїми союзниками заявив про введення санкцій проти Путіна і Лаврова, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передають CTV News, у п'ятницю, 26 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.

Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.