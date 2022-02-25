Макрон підтримав відключення РФ від SWIFT

Увечері 25 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Французький лідер підтримав відключення Росії від банківської системи SWIFT і санкції проти Володимира Путіна, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Підтримано відключення від SWIFT і введення персональних санкцій проти Путіна" , - написав Зеленський у Twitter﻿ за підсумками бесіди зі своїм французьким колегою.

Глава держави додав, що Макрон також підтримав постачання Україні оборонних озброєнь. Зеленський назвав французького лідера справжнім другом, який не залишив Україну в найважчій ситуації.

"Merci La France" , - додав Зеленський.

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. ???????? з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Раніше Макрон пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу. Він уточнив, що Париж виділить 300 млн доларів.