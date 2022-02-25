Макрон підтримав відключення РФ від SWIFT
Увечері 25 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Французький лідер підтримав відключення Росії від банківської системи SWIFT і санкції проти Володимира Путіна, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Підтримано відключення від SWIFT і введення персональних санкцій проти Путіна", - написав Зеленський у Twitter за підсумками бесіди зі своїм французьким колегою.
Глава держави додав, що Макрон також підтримав постачання Україні оборонних озброєнь. Зеленський назвав французького лідера справжнім другом, який не залишив Україну в найважчій ситуації.
"Merci La France", - додав Зеленський.
Раніше Макрон пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу. Він уточнив, що Париж виділить 300 млн доларів.