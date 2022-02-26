Мінфін США оприлюднив список санкцій проти Путіна та кремлівських чиновників

Міністерство фінансів США оголосило офіційний список нових індивідуальних санкцій у зв’язку з агресією РФ, до якого увійшли не тільки президент Путін і глава МЗС Лавров, але також більше десятка інших високопоставлених представників російської влади.﻿ Список оприлюднений на офіційному сайті Мінфіну США, повідомляє Новое время.

«Президент Путін і міністр Лавров несуть пряму відповідальність за неспровоковане і незаконне нове вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу» ,- зауважується в документі.

При цьому акцентується, що Мінфін США вкрай рідко вводить санкції проти глав держав. Зокрема, в цьому списку є такі деспоти як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко й Башар Асад, зауважили в американському фінансовому відомстві.

Крім того, США запроваджують обмеження проти 11 російських чиновників – членів Радбезу РФ і наближених до кремлівського лідера осіб. Серед них:

Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації;

Сергій Наришкін, директор зовнішньої розвідки Росії;

В’ячеслав Володін, спікер Державної думи;

Сергій Іванов, спецпредставник президента РФ;

Ніколай Патрушев, секретар Радбезу РФ;

Володимир Колокольцев, міністр внутрішніх справ;

Олександр Бортніков, директор ФСБ;

Ігор Краснов, генпрокурор;

Ігор Щеголев, повноважний представник президента в Центральному окрузі РФ;

Володимир Устінов, повноважний представник президента в Південному окрузі РФ;

Віктор Золотов, керівник Нацгвардії РФ.

Крім того, в іншому списку санкцій, оприлюдненому в п’ятницю Мінфіном США, зазначені також прізвища міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасімова.