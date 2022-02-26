Мінфін США оприлюднив список санкцій проти Путіна та кремлівських чиновників
Міністерство фінансів США оголосило офіційний список нових індивідуальних санкцій у зв’язку з агресією РФ, до якого увійшли не тільки президент Путін і глава МЗС Лавров, але також більше десятка інших високопоставлених представників російської влади. Список оприлюднений на офіційному сайті Мінфіну США, повідомляє Новое время.
«Президент Путін і міністр Лавров несуть пряму відповідальність за неспровоковане і незаконне нове вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу»,- зауважується в документі.
При цьому акцентується, що Мінфін США вкрай рідко вводить санкції проти глав держав. Зокрема, в цьому списку є такі деспоти як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко й Башар Асад, зауважили в американському фінансовому відомстві.
Крім того, США запроваджують обмеження проти 11 російських чиновників – членів Радбезу РФ і наближених до кремлівського лідера осіб. Серед них:
- Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації;
- Сергій Наришкін, директор зовнішньої розвідки Росії;
- В’ячеслав Володін, спікер Державної думи;
- Сергій Іванов, спецпредставник президента РФ;
- Ніколай Патрушев, секретар Радбезу РФ;
- Володимир Колокольцев, міністр внутрішніх справ;
- Олександр Бортніков, директор ФСБ;
- Ігор Краснов, генпрокурор;
- Ігор Щеголев, повноважний представник президента в Центральному окрузі РФ;
- Володимир Устінов, повноважний представник президента в Південному окрузі РФ;
- Віктор Золотов, керівник Нацгвардії РФ.
Крім того, в іншому списку санкцій, оприлюдненому в п’ятницю Мінфіном США, зазначені також прізвища міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасімова.