У Мінфіні США підтвердили санкції проти Путіна та Лаврова

У Мінфіні США оголосили про запровадження санкцій проти президента РФ Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.﻿ Заяву опубліковано на сайті Мінфіну США, повідомляє Новое время.

США ввели санкції проти Путіна слідом за Євросоюзом, Британією та Канадою.

"Президент Путін і міністр Лавров несуть пряму відповідальність за неспровоковане і незаконне вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу. Мінфін вкрай рідко запроваджує санкції проти глав держав. Президент Путін приєднується до дуже невеликої групи, до якої входять такі деспоти, як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко та Башар аль-Асад" , — наголосили у Мінфіні.

Вся власність Путіна, Лаврова, Шойгу та Герасимова підлягає заморожуванню. Будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать їм на 50 і більше відсотків, також підлягають блокуванню. Усі транзакції у США заборонені.