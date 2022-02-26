Українська діаспора з США переказала $1млн для морпіхів Маріуполя

Занепокоєна українська діаспора штату Іллінойс перевела для морських піхотинців Маріуполя 1 млн доларів.﻿ Про це поінформував волонтер, керівник організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк, пише Styler, РБК-Україна.

"1 000 000 доларів США. Саме стільки ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка Іллінойського повіту. Слава Україні!" , - з гумором написав він у Facebook.

Раніше в Маріуполі снаряд влучив у школу. На щастя, люди приміщенні не знаходилися.