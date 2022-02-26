ЄС затвердив другий пакет антиросійських санкцій

Європейський союз затвердив другий пакет санкцій для Росії, схвалений лідерами Євросоюзу на саміті, який пройшов цього четверга. Відповідне рішення оприлюднено в ніч на суботу Європейською радою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В економічному секторі санкцій зазначається, що прийнятий сьогодні пакет "ще більше розширює існуючі фінансові обмеження, тим самим обмежуючи доступ Росії до найважливіших ринків капіталу".

"Він також забороняє лістинг та надання послуг щодо акцій російських державних компаній на торгових майданчиках ЄС. Крім того, він запроваджує нові заходи, які суттєво обмежують приплив фінансових коштів з Росії до ЄС шляхом заборони прийому депозитів, що перевищують певні суми, від громадян або резидентів Росії, ведення рахунків російських клієнтів центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, а також продаж цінних паперів, номінованих у євро, російським клієнтам" , - йдеться у повідомленні.

У ЄС вважають, що ці санкції стосуватимуться 70% російського банківського ринку та ключових державних компаній, зокрема оборонних.

"Вони збільшать вартість позик для Росії, підвищать інфляцію і поступово підірвуть промислову базу Росії. Крім того, вживаються заходи щодо запобігання приховуванню станів російської еліти в безпечних притулках у Європі" , - наголошується в повідомленні.

В енергетичному секторі ЄС заборонить продаж, постачання, передачу чи експорт до Росії конкретних товарів та технологій нафтопереробки, а також запровадить обмеження на надання супутніх послуг.

"Вводячи таку заборону на експорт, ЄС має намір завдати удару по російському нафтовому сектору і позбавити Росію можливості модернізувати свої нафтопереробні заводи. Доходи Росії від експорту в 2019 році склали 24 мільярди євро" , - констатували в ЄС.

У транспортному секторі ЄС запровадив заборону на експорт товарів та технологій авіаційної та космічної галузі, а також заборону на надання послуг зі страхування, перестрахування та технічного обслуговування, пов'язаних із цими товарами та технологіями. ЄС також заборонить надання відповідної технічної та фінансової допомоги.

"Ця заборона на продаж усіх літаків, запасних частин та обладнання російським авіакомпаніям погіршить один із ключових секторів економіки Росії та сполучення країни, оскільки три чверті нинішнього комерційного повітряного флоту Росії були побудовані в ЄС, США та Канаді" , - зазначили в ЄС.

У технологічному секторі ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів та технологій подвійного призначення, а також обмеження на експорт певних товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню Росією її сектору оборони та безпеки.

"Це включатиме такі продукти, як напівпровідники або передові технології" , - деталізовано у повідомленні.

Щодо візової політики, то ЄС повідомляє, що дипломати, інші російські офіційні особи та бізнесмени більше не зможуть користуватись положеннями про спрощення візового режиму, які забезпечують привілейований доступ до ЄС. Це рішення не торкнеться пересічних громадян Росії. Рішення набирає чинності у день його прийняття.

Відповідні правові акти, зокрема імена осіб, порушених обмежувальними заходами, будуть опубліковані в Офіційному журналі.