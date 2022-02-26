Білий дім запросив у Конгресу понад $6 млрд через напад РФ
Білий дім інформував Конгрес про те, що йому знадобиться приблизно 6,4 млрд доларів нового фінансування у зв'язку з нападом Росії на Україну, повідомляє Українська правда.
Як пише Bloomberg, зокрема 2,9 млрд доларів для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України буде використано для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.
Ще 3,5 млрд доларів нададуть Міноборони США, аби відреагувати на російське вторгнення.