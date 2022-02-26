Казахстан відхилив прохання РФ приєднатися до наступу на Україну - NBC

Казахстан відхилив прохання Росії відправити свою армію для підтримки російських військ, що вторглися в Україну, пише NBC News, повідомляє Новое время.

Один із найближчих союзників РФ також заявив, що не підтримує визнання РФ незалежності так званих «Л/ДНР».

США привітали рішення Казахстану.