Держспецзв'язку: У Києві триває бій біля метро Берестейська

Уподовж 10 хвилин в районі Шулявки та Зоопарку здійснено понад 50 пострілів та вибухів, чути кулеметні черги.﻿ Про це інформує Держспецзв'язку з посиланням на журналістів, повідомляє Укрінформ.

"Понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин" , - ідеться в телеграм-повідомленні﻿.

Окрім того, над Білою Церквою було збито ІЛ-76.

Також бій триває біля станції метро Берестейська. Очевидці, які живуть поруч, зафільмували, що вони зараз бачать зі своїх вікон: