ОДА: українські військові відбили атаку на Миколаїв

Збройні сили Україні відбили Миколаїв у російського загарбника. ПВО відбили атаку.﻿ Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє Новое время.

За його словами, в Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає.

"Ніхто до нас не йде. Все буде Україна!" , — сказав він у Facebook.

Раніше повідомлялось, що російські війська обстрілюють військову інфраструктуру в районі Миколаєва, зокрема аеродром Кульбакіно.