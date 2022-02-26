ОДА: українські військові відбили атаку на Миколаїв
Збройні сили Україні відбили Миколаїв у російського загарбника. ПВО відбили атаку. Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє Новое время.
За його словами, в Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає.
"Ніхто до нас не йде. Все буде Україна!", — сказав він у Facebook.
Раніше повідомлялось, що російські війська обстрілюють військову інфраструктуру в районі Миколаєва, зокрема аеродром Кульбакіно.