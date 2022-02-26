Південна Корея приєднається до санкцій проти РФ

Південна Корея приєднається до санкцій проти РФ

Південна Корея приєднується до санкцій міжнародного співтовариства проти Росії через напад на Україну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як інформує Держдеп США, Сеул також беззастережно засуджує агресивні військові дії Москви проти Української держави, наголосив глава МЗС Республіки Корея Чон Ий Йон

В ході телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вони обговорили деталі заяви президента Джозефа Байдена про додаткові жорсткі санкції і нові обмеження на те, що можна експортувати до РФ.

Також Блінкен підтвердив важливість співпраці з союзниками і партнерами, щоб покласти на Москву серйозні витрати та наслідки.

"Держсекретар подякувала міністру закордонних справ Чону за беззастережне засудження РК нападу Росії на Україну і готовність президента Муна приєднатися до санкцій міжнародного співтовариства, а також за скоординовані зусилля щодо забезпечення стабільності на нафтових і енергетичних ринках", - повідомляє Вашингтон.

Сторони також підтвердили важливість альянсу США і Республіки Корея та підтвердили необхідність підтримати міжнародне співтовариство у вимозі від РФ припинити війну з Україною.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Лаврова, Міністра оборони Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова через війну проти України.

Крім того, ЄС включив до санкційних списків Путіна, Лаврова, та інших російських політиків і чиновників. Введені обмеження проти компаній оборонної промисловості та ряду банків.

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