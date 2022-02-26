Курс валют НБУ на 26 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 26 лютого 2022 року
Курс долара порівняно з 25 лютого залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.
Курс євро не змінився та становив 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.
Курс рубля не змінився і становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 31,81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|29.254 900
|EUR
|Євро
|33.170 700
|RUB
|Рубль
|0.364 480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.744 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.807 400
|PLN
|Польський злотий
|7,296 000