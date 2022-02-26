Курс валют НБУ на 26 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 26 лютого 2022 року

Курс долара порівняно з 25 лютого залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Курс євро не змінився та становив 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 31,81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.