Курс валют НБУ на 26 лютого

Курс валют НБУ на 26 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 26 лютого 2022 року

Курс долара порівняно з 25 лютого залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Курс євро не змінився та становив 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 31,81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 26 лютого 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254 900
EUR Євро 33.170 700
RUB Рубль 0.364 480
GBP Фунт стерлінгів 39.744 200
CHF Швейцарський франк 31.807 400
PLN Польський злотий 7,296 000
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