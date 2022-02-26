Співачка Мадонна виступила на підтримку України
Американська співачка Мадонна підтримала Україну та закликала надсилати гуманітарну допомогу, повідомляє УНН.
"Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, які постраждали від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив усі чинні угоди з прав людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!", - Заявила вона на своїй на Instagram-сторінці.
У ролику Мадонна порівняла президента РФ Володимира Путіна з Гітлером та Леніним та показала йому середній палець. Також у відео є чимало кадрів поранених та загиблих після російських атак.
"Путін бреше", - зазначила Мадонна.
"Слава Україні! Героям слава!", - додала співачка.