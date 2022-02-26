Подоляк: Ситуація в Києві контрольована на 100%

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто, повідомляє Українська правда.

Про це Подоляк заявив в ефірі телеканалу "Рада"

"Ситуація в місті Києві контрольована на 100%" , – сказав він.

"На будь-якому напрямку, де відбувається те чи інше боєзіткнення, українські ЗСУ, Нацпол, навіть тероборона отримують перемогу. Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у Російської Федерації точно нема і точно не буде" , – додав він.

За словами Подоляка, Росія розраховувала на бліцкриг у Києві, якого не сталося.

"Тому вони в цю ніч мали зламати нашу оборону. Тому і ДРГ, і обстріли, причому обстріли житлових кварталів… і висадка десанту, і спроби зайти бронетехнікою – все це абсолютно професійно відбито нашими Збройними Силами. Нацполи, тероборона працюють дуже, дуже добре в місті Києві" , - сказав він.

Радник глави ОП додав, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи, яких було багато на початку, "зараз всі практично зафіксовані і частково вже знищені".